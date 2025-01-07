تفاصيل طرح 3 قطع أراض للمستثمرين بالقرى السياحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:56 صباحاً - يهتم الكثير من محدودي ومتوسطي الدخل بمعرفة التفاصيل الخاصة بطرح 3 قطع أراض للمستثمرين بالقرى السياحية، وذلك لمعرفة الاشتراطات البنائية للمشروع وغيرها من التفاصيل.

أراضي المستثمرين بالقرى السياحية

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طرح 3 قطع أراض للمستثمرين بالقرى السياحية

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة ثلاث قطع أراض استثمارية بنشاط ممشى سياحي، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بالقرى السياحية، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر يناير الجاري.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن تلك الخطوة تأتي لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وأنه تم إتاحة عدد 3 قطع أراضي بنشاط ممشي سياحي، كالتالي:

- القطعة الأولى رقم 1 بالمساحة المحصورة بين قسم الشرطة ومحطة بنزين موبيل بمساحة 3500 مترًا مربعًا، بنظام حق الانتفاع، جدية الحجز أو التأمين الابتدائي بقيمة 129500 جنيه.

- القطعة الثانية رقم 2 خلف شاليهات منطقة 16 بمساحة 3000 مترًا مربعًا، وجدية الحجز أو التأمين الابتدائي 11100 جنيه.

- القطعة الثالثة رقم 3 منطقة رقم 17 شرق الخزان الأرضي بمساحة 3000 مترًا مربعًا، وجدية الحجز أو التأمين الابتدائي 11100 جنيه.

الاشتراطات البنائية لمشروع 3 قطع أراضي

وأوضح رئيس الجهاز، أن الاشتراطات البنائية للمشروع عبارة عن ممشى سياحي يتضمن منشأت تجارية وترفيهية سهلة الفك والتركيب بالمناطق الخضراء والمفتوحة ومحاور الطرق الرئيسية، من مساحة أرض المشروع والتي تمثل الجزء المغطى أيًا كانت الطريقة «F.P»%، ويسمح بما يلي:

- يسمح باستغلال نسبة بنائية تصل إلى 10%.

- يسمح باستغلال 7% من مساحة أرض المشروع وتكون مفتوحة «غير مغطاة وبدون أي جوانب سواء زجاجية أو مصمتة أو عناصر ثابتة.

- يسمح بإقامة نشاط معرض سيارات بالأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية فقط خارج الكتلة السكنية.

- يسمح بإضافة دور ميزانين لمباني المشروع، علمًا بأن الحد الأقصى لارتفاع مباني المشروع 6م».

- لا يسمح باستغلال سطح المباني بأي نشاط، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع 12م» من مستوى سطح الأرض.

- يسمح بإقامة مصلى ضمن مكونات المشروع، ولا يتم احتسابه ضمن النسبة البنائية ولا يزيد عن مساحة 100م، ويكون دور أرضى فقط لا يتجاوز 6م»، وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة.

- يسمح بعمل لاند مارك للمشروع ويكون منشأت سهلة الفك والتركيب ويتم احتسابه من النسبة البنائية، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة، على أن يتم تقديم رسومات منظورية له أثناء اعتماد المخطط التفصيلي للمشروع.

نوه رئيس الجهاز، أنه في حالة عمل كوبري «مشاة أو دراجات» ضمن المخطط التفصيلي للمشروع، وتم استغلال المساحة الناتجة أسفله فيتم احتسابها ضمن النسبة البنائية بمقابل مادي، فيتم احتسابها من ضمن مساحات الاستغلال «Kids area» في حالة تحديد مساحة من المشروع لعمل مناطق لعب أطفال والمحددة بنسبة 7% الجزء الغير مغطى من مساحة أرض المشروع، كاشفًا أن مدة مقابل الانتفاع 10 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم تسليم قطعة أرض المشروع خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مضيفًا أنه على صاحب العرض المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بقبول عرضه التأمين النهائي إلى ما يساوى 10% من مقابل الترخيص بالانتفاع عن 10 سنوات، أو أن يكمل التأمين الابتدائي لهذه القيمة، ويظل التأمين النهائي ساريًا طوال مدة الترخيص، ويتم سداد مقابل الانتفاع السنوي في بداية كل عام من سنوات الترخيص، وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية «فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي والمصاريف الإدارية»، ويتم تحصيل مصاريف إدارية نظير مراجعة واعتماد المخططات التفصيلية لتلك المشاريع بنسبة 1% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي، وفي حالة تعديل المخطط يتم احتساب نفس النسبة لكامل مساحة المشروع.

كيفية حجز قطع الأراضي للمستثمرين بالقرى السياحية

وأشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي بصورة دورية، ليتمكن راغبي الاستثمار من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني لـبوابة خدمات المستثمرين.