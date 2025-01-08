التعليم: تصحيح كراسات إجابة امتحانات نصف العام 2025 «أول بأول» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:26 صباحاً - امتحانات نصف العام 2025.. أعلنت مديريات وإدارات التربية والتعليم، عدة تعليمات بشأن امتحانات نصف العام 2025 المقرر عقدها بداية من الأسبوع المقبل لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية.

تصحيح امتحانات نصف العام 2025

أكدت المديريات والإدارات التعليمية، على المدارس، بضرورة تصحيح أوراق امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل أول بأول.

طريقة تصحيح امتحانات نصف العام 2025

وشددت المديريات التعليمية، على أنه يتم تصحيح كراسات الإجابة على أسئلة امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل، من خلال المدارس والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم تصحيح كراسات إجابة امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال كنترولات الإدارات التعليمية وإشراف الموجهين العموم بالمديريات والإدارات التعليمية.

تحري الدقة والسرية عند تصحيح امتحانات نصف العام 2025

وأكدت المديريات التعليمية على أنه يجب تحري الدقة والسرية التامة خلال تصحيح أوراق امتحانات نصف العام 2025، وتقدير الدرجات جيدًا.

موعد انطلاق امتحانات نصف العام 2025

وتستعد المدارس بكافة المحافظات، لانطلاق امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير.

موعد انتهاء امتحانات نصف العام 2025

وتستمر امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية»، حتى يو الخميس الموافق16 من يناير الجاري.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.