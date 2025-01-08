سفيرة مصر بزامبيا تؤكد الأهمية القصوى لتعزيز مسارات التعاون مع دول العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:26 صباحاً - أكدت سفيرة مصر لدى زامبيا السفيرة ميادة عصام، الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتعزيز مسارات التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، لاسيما دول القارة الإفريقية، التي تتيح الكثير من الفرص الواعدة للشركات المصرية والقطاع الخاص التي يمكن استثمارها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب ومديري الشركات المصرية في زامبيا.

وأكدت السفيرة ميادة عصام على توجيهات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بإيلاء الأولوية والحرص على رعاية مصالح أعضاء الجاليات المصرية بالخارج، والذي ترجمته وزارة الخارجية في حشد الجهود والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجاليات المصرية لتستجيب لاحتياجاتها المتنوعة، مشيرة إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

ولفتت السفيرة إلى أهمية البناء على المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الزامبية، لتوسيع نطاق الاستثمارات المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات.