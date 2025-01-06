مشاهير العرب - 100 سنة غنا» يكرم اسم الفنان أحمد الحجار بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 02:15 مساءً - أقيمت الاحتفالية الموسيقية الرابعة من مشروع 100 سنة غنا»، مساء أمس الأحد، على مسرح دار الأوبرا المصرية، لتكريم الفنان الراحل أحمد الحجار، تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو.

علي الحجار في حفل مشروع 100 سنة غنا

وافتتح الفنان علي الحجار الحفل بأغنية «أخويا الحبيب»، كما قدم قدم مجموعة من أغاني شقيقه الراحل، أبرزها: نادني، اعذريني، كنت فاكر، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، يعنى أيه كلمة وطن» وغيرها، ويستطيع أن يعاد للحضور ذكريات من حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

وخلال الحفل، لم يتمالك علي الحجار نفسه، وأوشك على البكاء أثناء حديثه عن شقيقه، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد شقيق، بل كان بمثابة الأب والصديق، وكل شيء في حياته.

تكريم أحمد الحجار في مشروع 100سنة غنا

وقام السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، بتكريم اسم الملحن الراحل أحمد الحجار، عبر إهداء شقيقه الفنان علي الحجار، درعًا من جمعية المؤلفين والملحنين، تقديرًا لمسيرته الموسيقية الزاخرة التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية.

وفي كلمته خلال الحفل الذي غنى فيه علي الحجار ونجله أحمد، وأنوشكا، وغاب عنه هشام عباس لظروف صحية، أعرب العدل عن اعتزازه بالتعاون مع أحمد الحجار في ألبوم «أمريكا شيكا بيكا»، مشيرًا إلى أن الراحل كان يمتلك روحًا شفافة وشخصية ملائكية، تركت أثرًا كبيرًا فيمن تعامل معه.

أنوشكا في مشروع 100سنة غنا

وشاركت النجمة أنوشكا في مشروع 100سنة غنا، بأغنتين من ألحان أحمد الحجار، هما «كنت بحلم، ماليش غير قلب»، مقدمة أداء استثنائيا عذبا.

وكان الفنان الواعد أحمد على الحجار جزءا في المشاركة لتكريم عمه الراحل، ليؤكد نظرية توارث الجينات الإبداعية والفنية عبر الأجيال، وبرع في تقديم أغنية في كل فنجان قهوة، وأغنية اكرمنا يا رب التي شارك في أدائها مع علي الحجار.

أحمد الحجار

ويعد الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني التسعينيات، والذي ينتمي لعائلة فنية عريقة فوالده إبراهيم الحجار، أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه الفنان علي الحجار.

والتحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

أعمال أحمد الحجار

بدأ مجال الاحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى، حيث وضع لحن أغنية «أعذريني» ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا، وغيرهم وكانت أغنية «عود» هي بداية شهرته كمطرب، أصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.