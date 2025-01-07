الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري عن تطاول أبواق الإخوان على لبنان والإمارات: لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري عن تطاول أبواق الإخوان على لبنان والإمارات: لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تطاول أبواق الإخوان على لبنان والإمارات: لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن أبواق جماعة الإخوان الإرهابية لا تعترف إلا بقانونهم الفاشي، وتتجاهل أحكام القضاء ومعاقبة كل من يرتكب جرما في حق البلدان، وذلك بعد تطاولهم على لبنان والإمارات، لمجرد أن احترم لبنان القانون الدولي وقام بتسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: "الأبواق الإخوانية الإرهابية تتطاول على لبنان والإمارات، لمجرد أن احترم لبنان القانون الدولي، وقام بتسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات، هؤلاء لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي، ويتجاهلون أحكام القضاء ومعاقبة كل من يرتكب جرما في حق البلدان".

وتابع: "هذا منطق العصابات، يتباكون على الديمقراطية وحكم القانون، وهم أول من يدسون على كل القوانين طالما أنها لا تلبي مصالحهم".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق