مصطفى بكري عن تطاول أبواق الإخوان على لبنان والإمارات: لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن أبواق جماعة الإخوان الإرهابية لا تعترف إلا بقانونهم الفاشي، وتتجاهل أحكام القضاء ومعاقبة كل من يرتكب جرما في حق البلدان، وذلك بعد تطاولهم على لبنان والإمارات، لمجرد أن احترم لبنان القانون الدولي وقام بتسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: "الأبواق الإخوانية الإرهابية تتطاول على لبنان والإمارات، لمجرد أن احترم لبنان القانون الدولي، وقام بتسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات، هؤلاء لا يعترفون إلا بقانونهم الفاشي، ويتجاهلون أحكام القضاء ومعاقبة كل من يرتكب جرما في حق البلدان".

وتابع: "هذا منطق العصابات، يتباكون على الديمقراطية وحكم القانون، وهم أول من يدسون على كل القوانين طالما أنها لا تلبي مصالحهم".