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طرق سحب الحوالة دون الذهاب للفرع في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

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طرق سحب الحوالة دون الذهاب للفرع في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

طرق سحب الحوالة دون الذهاب للفرع في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:45 مساءً - يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن طرق استلام الحوالات القادمة من الخارج دون الذهاب الى فرع البنك والانتظار للصرف عبر الشباك.

سحب الحوالة من بنك القاهرة 

 

وهناك عده طرق لصرف الحوالات لعملاء بنك القاهرة من بينها ما يلي:

سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، 

سحب الحوالة من الماكينات  التي تحمل شعار شبكة ميزة

يمكن صرف الحوالة من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية،

 بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

 

ويسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء  الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن السن المحدد للعميل للاشتراك في محفظة القاهرة كاش.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه بالفعل لابد أن يكون العميل المستفيد من خدمة تطبيق محفظة القاهرة كاش عمره لا يقل عن 16 عاما

 

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

 

 

 

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

 

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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