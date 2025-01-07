نجمات "وتر حساس" يتحدثن عن انتقادات السوشيال ميديا للملابس و"الفيلر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 مساءً - أكدت الفنانة هيدي كرم أن الانتقادات التي طالت بطلات وتر حساس في بداية عرض المسلسل، سواء فيما يخص الملابس أم اتهامات بإجراء عمليات تجميل “ والفيلر”، صبَّت في مصلحة العمل لأنها أثارت الفضول لدى الجمهور لمتابعة المسلسل.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" اليوم الثلاثاء: "أكيد التعليقات السلبية ممكن تزعج أي حد، لكن في النهاية صبِّت في مصلحة العمل."

أضافت: "مفيش حد طبيعي ممكن يكون مبسوط من الانتقاد، خصوصًا لو كان شرسًا ويأتي من السوشيال ميديا، حيث يكون النقد أحيانًا جارحًا."

وأوضحت أنها ناقشت هذه الانتقادات مع الفنانة إنجي المقدم، التي قالت بدورها: “في بداية عرض المسلسل، سمعت عن الانتقادات، لكنني بطبيعتي مش بحب أقرأ التعليقات على السوشيال ميديا”.

وتابعت: كنت أسمع ذلك من الناس في الخارج، وكانوا يقولون لي: ما تزعلوش! وكنت مستغربة، وناقشت الموضوع مع صبا مبارك، وقلت لها: مش عاوزين حد يسرق فرحتنا بنجاح العمل".

صبا مبارك

أما الفنانة صبا مبارك، فعلّقت على الانتقادات قائلة: "مش فاهمة الانتقادات.. غريبة جدًّا".

واستكملت: شخصية سلمى طبيبة تجميل، ومن الطبيعي تكون مهتمة بمظهرها، ثبات الانفعالات كان جزءًا من كراكتر الشخصية، لأنها سيدة محسوبة، وهذا كان مطلوبًا في الدور".

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