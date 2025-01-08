أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:30 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام "البكالوريا المصري"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية وتقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة للطلاب.

وأوضح مدبولي أن المنظومة الجديدة تتيح للطلاب حرية اختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وميولهم للتخصص الجامعي، بما يضمن توافق التعليم مع قدرات الطلاب واستيعابهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بهدف إعداد تصور شامل حولها قبل طرحها للحوار المجتمعي، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة النظام التعليمي الجديد.

وأكد مدبولي أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم، بما يواكب أحدث النظم العالمية ويعزز من تنافسية النظام التعليمي المصري.

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