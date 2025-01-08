عفاف شعيب: حبي للفن بدأ من صوت أبلة فضيلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:30 مساءً - تحدثت الفنانة القديرة عفاف شعيب عن بداية دخولها الوسط الفني، وتعلقها الشديد بصوت أبلة فضيلة قائلة، «حبي للفن بدأ من صوت أبلة فضيلة، لدرجة أنني جبت ألة حادة حتي أقطع شاشة الراديو وافهم من أين يأتي الصوت، في نفس التوقيت كنت أشاهد ماسبيرو وأشخاص كثيرة تذهب أمامه، وكنت أفكر في الذهاب لأنهم وقتها كانوا بحاجة للأطفال، وِذهبت مع شقيقتي إلى أبلة فضيلة من وراء والدي، ودخلنا إلى استديو كبير وشعرت وقتها أنني دخلت عبق التاريخ».

عفاف شعيب

وأضافت في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية يمني البدراوي على شاشة النهار، بعدما روحت إلى المنزل (خدت علقة) محترمة بسبب التأخير، ووالدتي قالت لي (مافيش فن تاني)، اتخرجي وبعدين ابقي زي ما أنتي عايزة، ولكن وقتها أبلة فضيلة أخذت رقمي، وبعدها بفترة وجدت والدتي تتحدث معي بشأن حديث أبلة فضيلة معاها، فوالدتي كانت شخصية هادئة وجميلة وعُرض عليها التمثيل بسبب أنها تشبه ليلى مراد، فهي كانت فتاة جميلة وشيك».

وعن بداية مشوارها الحقيقي قالت، «التحقت بمعهد فنون مسرحية، واقنعت والدي بأنني سوف أكون مذيعة، ولكن تدريجيًا دخلت الوسط الفني عن طريق المخرج نور الدمرداش».

وعن تقديمها دور في مسلسل رأفت الهجان قالت، «عرض عليا الكاتب صالح مرسي دور (شريفة) في مسلسل رأفت الهجان ورفضت بسبب صغر الدور، بمجرد أن قرأت السيناريو شعرت أن الدور صغير، ولكني اكتشفت أن هناك شبه بيني وبين شقيقة رأفت الهجان في الحقيقة، والتي تحدثت معي بعد عرض الدور من أجل أن تبارك لي».

وعن دورها في مسلسل الشهد والدموع أوضحت، «كانت المحلات تُغلق وقتها من أجل مشاهدة المسلسل، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يخشي أن أرفض الدور بسبب تقديمي لدورالأم لشباب كبار، فتحدثت معي الفنانة كريمة مختار من أجل إقناعي بالدور»، وعن حقيقة تقديم الجزء الثالث من مسلسل الشهد والدموع قالت، توقف الجزء الثالث بسبي، لأنني تخوفت من الفشل، فقررت أن احتفظ بنجاح الأجزاء السابقة».

ووجهت عفاف شعيب رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان قائلة: «تعاونت معه في مسلسل دوران شبرا، كان شخص جدع ولا يملك صفة النفاق أو الرياء، تعاملت معه لمدة 3 شهور، فكان يصلي ومواظب على الصوم، فهو ولد موهوب، ولكن لا يعرف أن يستغل ذاته، أحيانًا يقدم أدوار غير مناسبة له، فهولا يحتاج لذلك أنت نجحت يجب عليك أن تنمق من نفسك وتقدم شئ جديد، يجب عليك أن تقدم دور بطل قومي وتفيد البلد، ولا استمع له في مجال الغناء، وبشأن ظهوره في حفلاته عاريًا قالت، «مظهر لايليق أن يظهر به أمام الجمهور، ويجب أن يحترم فنه وجمهوره».

ووجهت رسالة للفنانة حلا شيحة، «ممثلة محبوبة وكانت تختار أدوارها بعناية شديدة، وبها براءة شديدة ووشها جميل، وأتمني أن تعود وتقدم أعمال مثل قبل الاعتزال عمل راقي وينال إعجاب المشاهدين»، بينما رفضت التعليق على صورة للمخرج محمد سامي نظرًا لأن هناك خلاف جمع بينهما أثناء تصوير مسلسل «آدم» مكتفية بقولها «هرد عليه بس مش دلوقتي».

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