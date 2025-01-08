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مشاهير العرب - تكريم الشيخ ياسين التهامي في احتفالية «يوم الثقافة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم الشيخ ياسين التهامي في احتفالية «يوم الثقافة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم الشيخ ياسين التهامي في احتفالية «يوم الثقافة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:26 مساءً - كرم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي على هامش فعاليات النسخة الأولى من احتفالية «يوم الثقافة».

وجاءت احتفالية «يوم الثقافة» التي انطلقت فعالياته اليوم بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 أبرزهم: يحيى الفخراني.

وقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وشهدت تكريم العديد من رموز الابداع والثقافة، التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

وجاء من بين المكرمين في يوم الثقافة أيضًا، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، والفنان انتصار عبد الفتاح، والنجم يحيى الفخراني، وآخرين.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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