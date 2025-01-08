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الرياضة - 07:26 - جيش الاحتلال والشاباك يعثران على جثمان أسير إسرائيلي جديد وابنه برفح الفلسطينية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - جيش الاحتلال والشاباك يعثران على جثمان أسير إسرائيلي جديد وابنه برفح الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - جيش الاحتلال والشاباك يعثران على جثمان أسير إسرائيلي جديد وابنه برفح الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:26 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي يوسف الزيادنة داخل نفق بمدينة رفح الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان، بأنه تم إعادة جثمان الأسير يوسف الزيادنة إلى إسرائيل، وهو أحد الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف البيان: «عثرنا أيضًا على أدلة مرتبطة بجثمان حمزة ابن الأسير الإسرائيلي يوسف الزيادنة ما يثير مخاوف بشأن مصيره»، مشيرة إلى أنه تم استعادة جثتي (يوسف وحمزة) الزيادنة من غزة وتبقى 98 مختطفًا بينهم 36 أعلن مقتلهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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