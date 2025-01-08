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تفاصيل عقد بيرسي تاو مع نادي قطر القطري - أخبار كلمتك

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تفاصيل عقد بيرسي تاو مع نادي قطر القطري - أخبار كلمتك

تفاصيل عقد بيرسي تاو مع نادي قطر القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:40 مساءً - يستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، إلى قطر القطري في صفقة بيع بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع اللاعب والنادي القطري.

وكشفت مصادر أن إدارة نادي قطر القطري اتفقت مع بيرسي تاو على التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيخضع للكشف الطبي غدا الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع بيرسي تاو عقود انتقاله إلى قطر القطري لمدة عامين ونصف، حال اجتياز بيرسي الكشف الطبي.

ومن المنتظر أن يتقاضى اللاعب الجنوب إفريقي 650 ألف دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى، ثم مليون و300 ألف دولار سنويا من النادي القطري.

وحرص بيرسي تاو جناح على التواجد في مران فريقه، اليوم الأربعاء، لجمع متعلقاته من استاد مختار التتش، حيث وع زملائه بعد الفترة التي قضاها معهم، والتي استمرت لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المقرر أن ينهي بيرسي تاو كافة متعلقاته المالية مع النادي الأهلي، اليوم، خاصة مع سفره إلى قطر لحسم التفاوض مع قطر القطري.

كشف حساب بيرسي تاو مع الأهلي 

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو في 26 أغسطس عام 2021 قادما من نادي برايتون الإنجليزي، ليشارك مع الأهلي منذ ذلك الحين في 126 مباراة  نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا وبينما تمكن من صناعة 14 هدفًا.

وخلال مشوار بيرسي تاو مع النادي الأهلي توج الجنوب إفريقي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، ولقب السوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاثه. 

كما حصل الجنوب إفريقي أيضا مع الأهلي على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

كما حصد بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا موسم 2022-2023. 

 

بيرسي تاو يقترب من الانتقال لنادي قطر القطري 

وأوضح مصدر أن الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب لقطر القطري خاصة مع صعوبة التخلص من اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية لرفض اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأضاف أن الإدارة متساهلة للغاية بخصوص فكرة رحيل تاو عن الفريق خاصة  أنها لا ترغب في تحمل أي مبالغ بخصوص عقده.

واستقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث سيقيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب أفريقي بيرسي تاو. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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