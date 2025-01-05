كأس مصر، إقامة 3 مباريات في دور ال32 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:30 صباحاً - كأس مصر، تستكمل اليوم الأحد مباريات دور ال32 لبطولة كأس مصر بثلاث مواجهات بين أندية الدوري الممتاز وفرق القسم الثاني.

3 مباريات في دور ال32 بكأس مصر

ويستضيف غزل المحلة نظيره سبورتنيج، ومودرن سبورت نظيره الشمس، والاتحاد السكندري مع تيم اف سي في بطولة كأس مصر.

تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، علي أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.

قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0 (انتهت)

الإسماعيلي × طنطا 1-0 (انتهت)

غزل المحلة × سبورتنج

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1 (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط 1-0 (انتهت)

المصري × وادي دجلة

الزمالك × أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × الشمس

سموحة × منتخب السويس 1-0 (انتهت)

زد إي سي × ديروط - فوز زد 3-1 (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 3-0 (انتهت)

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة - فوز الجونة 2-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

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