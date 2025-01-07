الرياضة - 04:51 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:51 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تستعرض الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث تشهد أسعار الفراخ وجود ارتفاعا في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، طبقا لبورصة الدواجن، بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث قفز سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 5 جنيهات والبيضاء بقيمة 3 جنيهات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-1-2025

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 82: 83 جنيه، لتباع في الأسواق المصرية بمبلغ 92:93 جنيه.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 85: 86 جنيهًا للكيلو الواحد في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين مبلغ 95: 96 جنيهًا للكيلو.

فيما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 120 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق بقيمة 125 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بين 185، و190 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والساسو اليوم 6 يناير 2025

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء للمستهلك في السوق المحلية 169 جنيها.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، قد سجل بمبلغ 165 جنيها.

وعن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 7-1-2025 لدى بورصة الدواجن، ما بين 163 جنيها.