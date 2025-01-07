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الرياضة - 04:51 - تتصدرها آرسنال ضد نيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:51 - تتصدرها آرسنال ضد نيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - تتصدرها آرسنال ضد نيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:51 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 عدة مباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة آرسنال ضد نيوكاسل فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلا عن مواجهة الهلال ضد الاتحاد فى كأس خادم الحرمين.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X سموحة - الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

آرسنال X نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتنج لشبونة X بورتو - الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إلدينسي X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس تركيا

أنقرة جوجو X إسكندرون - الساعة 12 ظهرا

فاتح قرا جمرك X تشايكور ريزا سبور - الساعة 2:30 ظهرا

سيفاس سبور X بشكتاش - الساعة 6 مساء

أنطاليا سبور X كوجيلي سبور - الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

التعاون X القادسية - الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الهلال X الاتحاد - الساعة 7:30 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة

شباب رياضي بلوزداد X شباب الزاوية - الساعة 8 مساء على قناة الجزائرية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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