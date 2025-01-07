الرياضة - 04:51 - تتصدرها آرسنال ضد نيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:51 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 عدة مباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة آرسنال ضد نيوكاسل فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلا عن مواجهة الهلال ضد الاتحاد فى كأس خادم الحرمين.

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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X سموحة - الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

آرسنال X نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتنج لشبونة X بورتو - الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إلدينسي X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس تركيا

أنقرة جوجو X إسكندرون - الساعة 12 ظهرا

فاتح قرا جمرك X تشايكور ريزا سبور - الساعة 2:30 ظهرا

سيفاس سبور X بشكتاش - الساعة 6 مساء

أنطاليا سبور X كوجيلي سبور - الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

التعاون X القادسية - الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الهلال X الاتحاد - الساعة 7:30 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة

شباب رياضي بلوزداد X شباب الزاوية - الساعة 8 مساء على قناة الجزائرية