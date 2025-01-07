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الرياضة - 01:01 - وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:01 - وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:01 - وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:01 صباحاً - أعلن بيان صادر عن حزب حماة الوطن عن وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

وقال البيان المقتضب الذى نشر على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا اليه راجعون."

فيما نعاه حفيده علاء الهريدي قائلًا: "مع السلامة يا حبيبي يا ابويا يا ضهرى يا سندي

إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي وحبيبي وأبويا الفريق جلال الهريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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