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مهووس بي، محمد صلاح يرد على انتقادات جيمي كاراجر - أخبار كلمتك

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مهووس بي، محمد صلاح يرد على انتقادات جيمي كاراجر - أخبار كلمتك

مهووس بي، محمد صلاح يرد على انتقادات جيمي كاراجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:20 صباحاً - تراجع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عن صمته، وسخر من جيمي كاراجر، أسطورة الريدز، بشأن الحديث المتواصل عن أزمة تجديد تعاقده مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات عدة من كاراجر انتقد فيها محمد صلاح في أكثر من مشهد، بشأن أزمة عدم تجديد عقده مع الريدز.

 

محمد صلاح يرد على كاراجر

ونشر محمد صلاح تصريحات لـ كاراجر عبر شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، قال فيها إنه على صلاح وأرنولد أن يستفيدا من احترافية فان دايك بشأن تجديد التعاقد.

وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي في منصة إكس وردًا على تصريحات جيمي كاراجر: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

 

أكثر 5 أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافًا عبر تاريخه

1- مانشستر يونايتد: 16 هدفًا.

2- توتنهام: 14 هدفًا

3- وست هام: 13 هدفًا.

4- مانشستر سيتي: 12 هدفًا.

5- أرسنال: 11 هدفًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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