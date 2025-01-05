شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:35 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان، وموناكو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ملعب "974" بدولة قطر في كأس السوبر الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إميري- فيتينيا- جواو نيفيز.

خط الهجوم: لي كانج إن- عثمان ديمبيلي- دوي.

تشكيل موناكو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: كوهن.

خط الدفاع: فانديرسون- كيهير- ساليسو- هينريكي.

خط الوسط: زكريا- مينامينو- جولفين.

خط الهجوم: أكليوتشي- جورجي- إلياس بن صغير.

قائمة باريس سان جيرمان



واختار إنريكي 26 لاعبا لخوض المباراة، يأتي على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي.

وضمت القائمة كلا من: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وكشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن بادرة جديدة بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على القمصان الخاصة بهم.

قمصان باريس باللغة العربية

وذكر باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على منصة إكس أن أسماء لاعبيه باللغة العربية ستكون متواجدة على قمصانهم خلال المباراة أمام موناكو ضمن كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي) الذي سيلعب في قطر.

ونشر سان جيرمان في حسابه على منصة إكس: "فخرٌ واعتزاز يجمعنا، باريس سان جيرمان يخوض مباراة كأس الأبطال بقمصان تحمل أسماء لاعبينا باللغة العربية".

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