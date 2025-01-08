الرياضة - 07:41 - لهيكلة القطاعات الحيوية.. «وزير التموين» يقبل استقالة عمرو مدكور وهبة السيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:41 مساءً - قبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استقالة كل من، الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة،

وقال بيان صادر من التموين، إن هذا القرار في ضوء رؤية الوزارة التي تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد فاروق أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

هذا وتؤكد وزارة التموين على حرصها الدائم على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع قطاعاتها.