مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مؤتمر دولي لحل الدولتين يونيو المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:55 مساءً - كشف رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن تحضيرات لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة يونيو المقبل بشأن حل الدولتين.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “القاهرة الإخبارية”: نبذل الجهود مع الدول العربية والدول الصديقة وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.

موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأشاد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا الي أن هناك تنسيق مصري فلسطيني على كافة المستويات.

بكاء مدوب فلسطين بالأمم المتحدة

في وقت سابق، بكى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود" يدعى محمود أبو نجيلة في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل مقتله خلال مداهمة في نوفمبر 2023.



وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء التي يجري على صفحتها التخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى: "من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا".

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، نوقشت مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، التي دمرتها إسرائيل بزعم استخدامها من قبل مسلحين فلسطينيين.

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