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مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار بإحدى الشركات جنوب ألمانيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار بإحدى الشركات جنوب البلاد، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

ومنذ قليل، كشفت الشرطة الألمانية، عن وقوع حادث إطلاق نار في مقر شركة جنوبي البلاد. ولم تتضح حتي الآن تفاصيل وملابسات حادث إطلاق النار.

 

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.


ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

 

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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