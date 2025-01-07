محللة سياسية تكشف أسباب استهداف إسرائيل ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 مساءً - قالت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية: إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تفضل الخيار العسكري والحربي في قطاع غزة، مقارنة بالوصول لصفقة أو حالة المفاوضات حتى إخراج الرهائن.

إعادة هيكلية لقطاع غزة ديموغرافيا

وأضافت: أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة هيكلية قطاع غزة ديموغرافيا، وجغرافيا، وأمنيا وعسكريا، وبالتالي يحاول قدر الإمكان تقسيم القطاع إلى أكثر من مربع.

أهمية الضفة الغربية لإسرائيل

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل أكثر أهمية من قطاع غزة، إذ يعتقدون وجوب ضم الضفة الغربية وفقا لعقيدة دينية لديهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو يريد تحقيق مشروع التقاطع الأمريكي الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

إعادة ترتيب واقع حركة حماس في غزة

وأشار إلى أن قطاع غزة له أهمية بالنسبة لإسرائيل من حيث إعادة الحكم والاحتلال العسكري، ولا يجرى إعادة ترتيب واقع حركة حماس داخل القطاع، لافتة إلى أن أهداف نتنياهو أصبحت واضحة على أرض القطاع، إذ يرغب في إيجاد إدارة فلسطينية ليس لها علاقة بحماس، ولا تشكل لهم تهديدا مستقبليا يعيد ما حدث في 7 أكتوبر.

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