مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

محللة سياسية تكشف أسباب استهداف إسرائيل ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محللة سياسية تكشف أسباب استهداف إسرائيل ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

محللة سياسية تكشف أسباب استهداف إسرائيل ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 مساءً - قالت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية: إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تفضل الخيار العسكري والحربي في قطاع غزة، مقارنة بالوصول لصفقة أو حالة المفاوضات حتى إخراج الرهائن.

إعادة هيكلية لقطاع غزة ديموغرافيا

وأضافت: أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة هيكلية قطاع غزة ديموغرافيا، وجغرافيا، وأمنيا وعسكريا، وبالتالي يحاول قدر الإمكان تقسيم القطاع إلى أكثر من مربع.

أهمية الضفة الغربية لإسرائيل 

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل أكثر أهمية من قطاع غزة، إذ يعتقدون وجوب ضم الضفة الغربية وفقا لعقيدة دينية لديهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو يريد تحقيق مشروع التقاطع الأمريكي الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

إعادة ترتيب واقع حركة حماس في غزة

وأشار إلى أن قطاع غزة له أهمية بالنسبة لإسرائيل من حيث إعادة الحكم والاحتلال العسكري، ولا يجرى إعادة ترتيب واقع حركة حماس داخل القطاع، لافتة إلى أن أهداف نتنياهو أصبحت واضحة على أرض القطاع، إذ يرغب في إيجاد إدارة فلسطينية ليس لها علاقة بحماس، ولا تشكل لهم تهديدا مستقبليا يعيد ما حدث في 7 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق