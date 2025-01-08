بن غفير ينتقد صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:50 صباحاً - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: "إذا صحت الأخبار عن أن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار لـ6 أسابيع مقابل قائمة للمختطفين فهذا إفلاس".

عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أهالي المحتجزين بغزة يغلقون شارعا في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة لإطلاق سراح أبنائهم.

وبالأمس الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم إعادة الأسرى الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها.

إطلاق سراح الأسري من قطاع غزة

و عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقًا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله - إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

ترامب أفضل صديق لـ دولة الاحتلال

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

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