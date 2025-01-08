أحمد طه: جاهزون لتأهيل مستشفيات جامعة حلوان للحصول على اعتماد "GAHAR" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:10 مساءً - استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد جامعة حلوان برئاسة الدكتور وليد كمال الدين السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

مشاركة مستشفيات الجامعة في منظومة التأمين الصحي الشامل

جاء اللقاء بهدف بحث أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة والاستعدادات اللازمة لتأهيل مستشفيات جامعة حلوان للحصول على اعتماد “جهار GAHAR”، وذلك بحضور الدكتورة ميهي التحيوي، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لمشاركة مستشفيات الجامعة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه أن المستشفيات الجامعية تُعَدُّ ركيزة أساسية للنظام الصحي المصري، إذ تُسهم في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وتلعب دورًا رئيسيًا في تعليم وتدريب الكوادر الطبية، مشيرا إلى دورها البارز في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن التعاون بين الهيئة وقطاع المستشفيات الجامعية يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والذي يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية والدعم الفني للمستشفيات الجامعية لتعزيز جودة الرعاية الصحية بها.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالخطوات التي اتخذتها جامعة حلوان لتطوير مستشفاها الجامعي، وصرح بأن الهيئة ستقدم جميع أوجه الدعم اللازم، بدءًا من مراجعة التصميمات الهندسية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تطبيق معايير الجودة وتدريب الكوادر الطبية عليها، بما يُسهم في تحقيق المستوي المطلوب لحصول المستشفيات على الاعتماد.

وأضاف د. أحمد طه أن مستشفى بدر الجامعي له أهمية إضافية بفضل موقعه الجغرافي المتميز بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يؤهله لتقديم خدمات طبية متميزة للمنتقلين إلى العاصمة بالحي الحكومي وحي المال والأعمال والأحياء السكنية المختلفة، كما يلعب دورًا حيويًا في تغطية الخدمات الصحية الطارئة للمسافرين إلى مناطق العين السخنة، الغردقة، والبحر الأحمر، بما يعزز مكانته كمركز صحي استراتيجي على مستوى المنطقة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور وليد كمال الدين السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان، الجهود المبذولة لتجهيز المستشفى الجامعي لتقديم خدمات صحية متميزة ومتخصصة.

نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية والحوكمة الإكلينيكية

وأكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بالجامعة، دعم قيادات الجامعة لترسيخ فكر الجودة كجزء أساسي من العمل الصحي، مشيدة بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية والحوكمة الإكلينيكية بمختلف قطاعات الصحة.

وأشار الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إلى أن مستشفى بدر الجامعي، التابع لجامعة حلوان، يتمتع بإمكانات طبية متميزة، حيث يضم 230 سريرًا، منها 24 سريرًا للعناية المركزة للكبار و4 أسرة للعناية المركزة للأطفال، بالإضافة إلى وحدة للأطفال المبتسرين التي تضم 14 حضانة، كما يحتوي المستشفى على 7 غرف عمليات مجهزة بالكامل، ووحدات طبية متخصصة تشمل وحدة لعلاج الأورام، وحدة للغسيل الكلوي، ووحدة للمناظير، ووحدة للقسطرة القلبية.

وأوضح أن المستشفى يقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية المتقدمة، مثل جراحات القلب المفتوح، تغيير المفاصل، واستئصال الأورام بالمنظار، وغيرها من العمليات الدقيقة، ويقدم خدماته من خلال 14 عيادة خارجية تغطي 33 تخصصًا طبيًا، مما يُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.

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