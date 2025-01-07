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صبا مبارك: تعرضت للخيانة وهذا الشخص لا أنجذب إليه (فيديو) - أخبار كلمتك

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صبا مبارك: تعرضت للخيانة وهذا الشخص لا أنجذب إليه (فيديو) - أخبار كلمتك

صبا مبارك: تعرضت للخيانة وهذا الشخص لا أنجذب إليه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:35 مساءً - صبا مبارك، كشفت الفنانة صبا مبارك، تعرضها لموقف مشابه لدورها “سلمى” في مسلسل "وتر حساس"، موضحة أن أي شخص زوج صديقة لي أضعه في منطقة الأخوة ولا أسمح لنفسي بالدخول معه في قصة حب لأنني لا أسمح لنفسي بذلك وأرفض حدوث ذلك مع أي زوجة.

 

موقف صبا مبارك من الدخول في قصة حب مع شخص مرتبط

وأضافتْ خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة أون أنا لا يجذبني أو يلفتني شخص مرتبط بإمرأة أخرى ولو هو حاول يقرب مني بيفقد احترامه عندي.

صبا مبارك تكشف عن تعرضها للخيانة

ولفتت إلى أنها تعرضت للخيانة من صديقة لها وبالتالي لا أقبل أن أخطف شخصًا من زوجته أو حبيبته سواء كانت صديقة أو أي امرأة أخرى لأنه بالنسبة لي شيء مؤلم".


أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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