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مشاهير العرب - بعد تحقيقه أعلى إيرادات بالقاهرة.. محمد سعد يسافر للسعودية للاحتفال بـ«الدشاش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تحقيقه أعلى إيرادات بالقاهرة.. محمد سعد يسافر للسعودية للاحتفال بـ«الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه أعلى إيرادات بالقاهرة.. محمد سعد يسافر للسعودية للاحتفال بـ«الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - غادر منذ قليل النجم محمد سعد و المنتج محمد رشيدي وأبطال فيلم "الدشاش" إلى السعودية وذلك لاحتفاله بعرض الفيلم وسط جمهوره بسينمات جدة اليوم 7 يناير وغدا 8 يناير بالرياض وذلك استعدادا لعرضه بجميع الدول العربية من يوم "9" يناير بعد أن حقق نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائية بمصر واكتساحه لشباك التذاكر.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

"الدشاش" بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش ومريم الجندي ورشوان توفيق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر و9 يناير بجميع الدول العربية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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