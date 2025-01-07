مشاهير العرب - بعد تحقيقه أعلى إيرادات بالقاهرة.. محمد سعد يسافر للسعودية للاحتفال بـ«الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - غادر منذ قليل النجم محمد سعد و المنتج محمد رشيدي وأبطال فيلم "الدشاش" إلى السعودية وذلك لاحتفاله بعرض الفيلم وسط جمهوره بسينمات جدة اليوم 7 يناير وغدا 8 يناير بالرياض وذلك استعدادا لعرضه بجميع الدول العربية من يوم "9" يناير بعد أن حقق نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائية بمصر واكتساحه لشباك التذاكر.
"الدشاش" بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش ومريم الجندي ورشوان توفيق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر و9 يناير بجميع الدول العربية.
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