اللجنة الفنية باتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم المدير الفني لمنتخب 2007 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:30 مساءً - اتحاد الكرة، تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة، اجتماعًا غدًا الأربعاء بمقر مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر لمناقشة عدد من الملفات الهامة، تتعلق بشؤون المنتخبات الوطنية.

وعلمت كلمتك أن اللجنة الفنية التي يترأسها حسن شحاتة، ربما تحسم في جلسة الغد إختيار المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007، والذي سيتولى قيادة الفريق خلفا للمدير الفني السابق أسامة نبيه، الذي تم تصعيده ليصبح مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2005 بدلًا من البرازيلي ميكالي.

وائل رياض أقرب المرشحين

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لكلمتك، أن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أوصى اللجنة الفنية بتنصيب وائل رياض مديرًا فنيًّا لمنتخب مواليد 2007 خلفا لأسامة نبيه، وهو القرار المنتظر حسمه في جلسة الغد.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، كلمتك

أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية

وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، اجتماعها الأول بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

وأكد هاني أبو ريدة أهمية اللجنة ومناقشات أعضائها وما يتوصلون خلالها من توصيات ستكون محل اهتمام لمجلس إدارة الاتحاد لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية.

تشكيل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي:

الكابتن / حسن شحاتة

الكابتن / محسن صالح

الكابتن / علي أبو جريشة

الكابتن / حلمي طولان

الكابتن / حسن فريد

الكابتن / محمد عمر

الكابتن / أحمد حسن

الكابتن / عبد الظاهر السقا

والمدير الفني للاتحاد بصفته

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