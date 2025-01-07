الرياضة - 11:16 - فاضل كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - موعد شهر رمضان 2025.. ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث «جوجل»، من قبل المسلمين في مختلف دول الدول العربي، لمعرفة موعد شهر رمضان 2025، والذي يتسم بالصوم والعبادات وصلاة التراويح والتقرب إلى الله، مما يبعث بالطمأنينة على النفس.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد شهر رمضان 2025 في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

موعد شهر رمضان 2025

وبحسب الحسابات الفلكية فأن من المتوقع أن يحل شهر رمضان 2025، يوم السبت الأول من مارس المقبل، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك وفق ما تشير إليه الحسابات الفلكية واستطلاع رؤية الهلال، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير 2025م «يوم الرؤية»، حيث يفصلنا على شهر رمضان الكريم ما يقرب من 35 يومًا.

موعد استطلاع هلال رمضان 2025

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـــ، المقبل، لتأكيد موعد شهر رمضان 2025، حيث يعد صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

شهر رمضان 2025

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضله الله تعالى على باقي أشهر السنة، لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم.

الأشهر الهجرية

ومن المتعارف عليه أن شهر رمضان هو الشهر الـ 9 في الشهور الهجرية وتأتي على النحو الآتي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأول - 6جمادى الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة».