مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:16 - فاضل كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2025 في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:16 - فاضل كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2025 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فاضل كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:16 مساءً - موعد شهر رمضان 2025.. ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث «جوجل»، من قبل المسلمين في مختلف دول الدول العربي، لمعرفة موعد شهر رمضان 2025، والذي يتسم بالصوم والعبادات وصلاة التراويح والتقرب إلى الله، مما يبعث بالطمأنينة على النفس.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد شهر رمضان 2025 في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

شهر رمضان 2025
موعد شهر رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025

وبحسب الحسابات الفلكية فأن من المتوقع أن يحل شهر رمضان 2025، يوم السبت الأول من مارس المقبل، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك وفق ما تشير إليه الحسابات الفلكية واستطلاع رؤية الهلال، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير 2025م «يوم الرؤية»، حيث يفصلنا على شهر رمضان الكريم ما يقرب من 35 يومًا.

موعد شهر رمضان 2025

موعد استطلاع هلال رمضان 2025

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـــ، المقبل، لتأكيد موعد شهر رمضان 2025، حيث يعد صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

شهر رمضان 2025

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضله الله تعالى على باقي أشهر السنة، لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم.

موعد بداية شهر رمضان 2025

الأشهر الهجرية

ومن المتعارف عليه أن شهر رمضان هو الشهر الـ 9 في الشهور الهجرية وتأتي على النحو الآتي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأول - 6جمادى الآخر - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة».

اقرأ أيضاً
موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446هـ

أدعية التراويح والوتر في شهر رمضان المبارك

بعد 58 يوما.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1446- 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق