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مشاهير العرب - سميرة سعيد تثير إعجاب متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها في 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سميرة سعيد تثير إعجاب متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها في 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سميرة سعيد تثير إعجاب متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:31 صباحاً - سميرة سعيد.. تصدرت الفنانة سميرة سعيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أجرت أحدث جلسة تصوير لها، بالتزامن مع اقتراب عيد ميلادها الذي يوافق 10 يناير، مرتدية «قميص وشورت وبوت باللون البني».

الفنانة سميرة سعيد

نشرت سميرة سعيد مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة مميزة باللون البني مرتدية «قميص وشورت وبوت باللون البني»، واتسمت إطلالتها بالبساطة والأناقة في الوقت ذاته، وتلقت سميرة تعليقات إيجابية على صورها من قبل محبيها.

ونالت الصور على إعجاب متابعيها، وانهالت عليها الكثير من التعليقات وكان أبرز التعليقات: «أكتر مطربة فينسنت في الدنيا كلها، الحلوة دي عيد ميلادها بعد 5 أيام، الديفا الجميلة، الله على شياكة قلبك وروحك، قمر».

سميرة سعيد

آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد

من ناحية أخرى، حضرت سميرة سعيد مساء الجمعة 3 يناير حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، مع مجموعة من النجوم، حيث أقامت إلهام شاهين مساء الجمعة 3 يناير، حفلا كبيرا احتفلت فيه بمواليد برج الجدي وشاركت جمهورها ببعض الصور عبر حسابها على إنستجرام.

سميرة سعيد

وقالت إلهام شاهين: «احتفالية ببرج الجدى أجمل وأطيب قلوب ليلى علوى وأنغام وسميرة سعيد ودرة ونبيلة عبيد وإيهاب توفيق.. كل سنة وأنتم طيبين و متألقين.. سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم.. بحبكم من كل قلبى. وكل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض دايما∙

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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