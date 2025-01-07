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أبرزها لـ فيروز، أغنيات عربية تزين احتفالات عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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أبرزها لـ فيروز، أغنيات عربية تزين احتفالات عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبرزها لـ فيروز، أغنيات عربية تزين احتفالات عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:15 صباحاً -  يعد عيد الميلاد المجيد من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها الأقباط، ويشكل مناسبة مميزة في مصر والعالم العربي، حيث تتضافر فيه الروح الدينية مع الأجواء الاجتماعية والاحتفالات.   

وتلعب الأغاني دورًا كبيرًا في خلق الأجواء الاحتفالية والتعبير عن الفرح والمشاعر الطيبة التي تصاحب هذه المناسبة، وفي السطور المقبلة، نستعرض أبرز الأغاني العربية التي يمكن الاستماع إليها خلال عيد الميلاد المجيد.

 

ليلة عيد للفنانة فيروز

 تعتبر أغنية ليلة عيد واحدة من أشهر الأغاني التي تغنيها فيروز في فترة عيد الميلاد، وتعد من أيقونات الاحتفال بهذه المناسبة في العالم العربي، تم إصدار هذه الأغنية عام ١٩٥٥، وهي تحمل طابعًا مميزًا من حيث الكلمات والألحان، ولحنها هو لحن الأغنية الشهيرة Jingle Bells.

سهرة عيد للفنانة ماجدة الرومي

 تعتبر أغنية سهرة عيد للفنانة ماجدة الرومي واحدة من الأغاني التي ارتبطت بشكل كبير بموسم الأعياد، وغالبًا ما تُعتبر جزءًا من الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد، وتم إصدار الأغنية عام ٢٠١٥، وهي من كلمات هنري زغيب، وألحان John Henry Hopkins وتوزيع كلود شلهوب.

نيكول سابا Christmas Medley

في نهاية عام ٢٠١٤ قدمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أغنيتها "Christmas Medley"، وضم هذا “الميدلي” بعض الألحان العالمية لأغاني الكريسماس الشهيرة.

أغنية العيد لنانسي عجرم

في نهاية عام ٢٠٢٢ أطلقت نانسي عجرم أغنية بعنوان " يا عيد" على موقع يوتيوب، حيث ظهرت في الفيديو كليب برفقة زوجها وبناتها الثلاثة، وذلك احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد وأعياد الكريسماس.    

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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