مشاهير العرب - محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة بمليون جنيه: «هسلمهم بنفسي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:11 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة خصص لها جائزة مالية بقيمة مليون جنيه لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبا منهم تخمين اسم أغنيته المقبلة.

ونشر رمضان سؤال المسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي».

والجدير بالذكر أن المسابقة السابقة التي أطلقها رمضان كانت تتعلق بتوقع اسم أغنيته «أنا البلد»، مع جائزة مالية ضخمة بلغت 5 ملايين جنيه، موزعة على خمسة فائزين، إلا أن رمضان أثار استياء متابعيه بعد تجاهله الإجابات الصحيحة التي وردت من المشاركين، حيث أكد خمسة منهم أنهم توقعوا الاسم بشكل صحيح.

ودفع هذا التجاهل إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المتابعين الأمر بأنه «تلاعب» وطالبوا الفنان بالوفاء بوعده وتوزيع الجوائز.