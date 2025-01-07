حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة بمليون جنيه: «هسلمهم بنفسي» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة بمليون جنيه: «هسلمهم بنفسي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة بمليون جنيه: «هسلمهم بنفسي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:11 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة خصص لها جائزة مالية بقيمة مليون جنيه لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبا منهم تخمين اسم أغنيته المقبلة.

ونشر رمضان سؤال المسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي».

والجدير بالذكر أن المسابقة السابقة التي أطلقها رمضان كانت تتعلق بتوقع اسم أغنيته «أنا البلد»، مع جائزة مالية ضخمة بلغت 5 ملايين جنيه، موزعة على خمسة فائزين، إلا أن رمضان أثار استياء متابعيه بعد تجاهله الإجابات الصحيحة التي وردت من المشاركين، حيث أكد خمسة منهم أنهم توقعوا الاسم بشكل صحيح.

ودفع هذا التجاهل إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المتابعين الأمر بأنه «تلاعب» وطالبوا الفنان بالوفاء بوعده وتوزيع الجوائز.

اقرأ أيضاً
تفاصيل جلسة محمد رمضان مع أكرم توفيق لمناقشة عرض الأهلي

18 يناير.. محمد رمضان يستعد لحفله في السعودية «صورة»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق