وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية مبادرة ابدأ في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:41 صباحاً - أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أهمية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال، مع وفد مبادرة ابدأ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوي.

وقال شيمي، إن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وذلك هو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

من جانبهم.. قدم مسئولو المبادرة عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.