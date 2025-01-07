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ليفربول ينافس مانشستر سيتي على التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

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ليفربول ينافس مانشستر سيتي على التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفربول ينافس مانشستر سيتي على التعاقد مع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:55 صباحاً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سعي نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع تشواميني 

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فقد قدم ليفربول عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد.

وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي في الوقت الذي يعتبر مانشستر سيتي منافسًا قويًّا لفريق ليفربول في الحصول على توقيع تشواميني.

ويرتبط تشواميني منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا إلى ليفربول، الذي حاول التعاقد معه عندما كان في موناكو.

ووفقًا لتقارير إسبانية سابقة، يعتقد أن ريال مدريد قد يضحي بنجمه تشواميني في الصيف لجمع الأموال، وسط شكوك حول قدرته على قيادة خط الوسط في المستقبل.

وتقلص دور تشواميني مؤخرًا في خط الوسط، بسبب اعتماد المدير الفني كارلو أنشيلوتي عليه في خط الدفاع في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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