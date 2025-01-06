دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19 - أخبار كلمتك

نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:24 مساءً - ترتيب الدوري الإيطالي،  أسدل الستار علي مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، وسط تأجيل ثلاث مباريات بسبب إقامة السوبر المحلي بالسعودية.

وشهدت الجولة الـ 19 من الكالتشيو فوز روما على لاتسيو بهدفين دون رد، ونابولي ضد فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد.
 

وتأجلت 3 مباريات في تلك الجولة، وهم يوفنتوس ضد أتالانتا، ميلان وكولو، إنتر ميلان وبولونيا بسبب مشاركة كل من ميلان، إنتر ميلان، يوفنتوس وأتالانتا في بطولة  كأس السوبر الإيطالي في السعودية.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19
 

1 نابولي، 44 نقطة.

2 أتالانتا، 41 نقطة.

3 إنتر ميلان، 40 نقطة.

4 لاتسيو، 35 نقطة.

5 يوفنتوس، 32 نقطة.

6 فيورنتينا، 32 نقطة.

7 بولونيا، 28 نقطة.

8 ميلان، 27 نقطة.

9 أودينيزي، 25 نقطة.

10 روما، 23 نقطة.

11 تورينو، 21 نقطة.

12 إمبولي، 20 نقطة.

13 جنوى، 20 نقطة.

14 بارما، 19 نقطة.

15 هيلاس فيرونا، 19 نقطة.

16 كومو، 18 نقطة.

17 كالياري، 17 نقطة.

18 ليتشي، 17 نقطة.

19 فينيزيا، 14 نقطة.

20 مونزا، 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق