نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:24 مساءً - ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار علي مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، وسط تأجيل ثلاث مباريات بسبب إقامة السوبر المحلي بالسعودية.

وشهدت الجولة الـ 19 من الكالتشيو فوز روما على لاتسيو بهدفين دون رد، ونابولي ضد فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد.



وتأجلت 3 مباريات في تلك الجولة، وهم يوفنتوس ضد أتالانتا، ميلان وكولو، إنتر ميلان وبولونيا بسبب مشاركة كل من ميلان، إنتر ميلان، يوفنتوس وأتالانتا في بطولة كأس السوبر الإيطالي في السعودية.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 19



1 نابولي، 44 نقطة.

2 أتالانتا، 41 نقطة.

3 إنتر ميلان، 40 نقطة.

4 لاتسيو، 35 نقطة.

5 يوفنتوس، 32 نقطة.

6 فيورنتينا، 32 نقطة.

7 بولونيا، 28 نقطة.

8 ميلان، 27 نقطة.

9 أودينيزي، 25 نقطة.

10 روما، 23 نقطة.

11 تورينو، 21 نقطة.

12 إمبولي، 20 نقطة.

13 جنوى، 20 نقطة.

14 بارما، 19 نقطة.

15 هيلاس فيرونا، 19 نقطة.

16 كومو، 18 نقطة.

17 كالياري، 17 نقطة.

18 ليتشي، 17 نقطة.

19 فينيزيا، 14 نقطة.

20 مونزا، 10 نقاط.

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