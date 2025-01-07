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غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية - أخبار كلمتك

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غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية - أخبار كلمتك

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - أعلنت جمهوىية غانا، في وثيقة رسمية وجهتها وزارة الخارجية والاندماج الاقليمي الغانية إلى وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

 

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

وفي هذا الصدد، قررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”، تضيف الوثيقة.

إضافة إلى ما سبق، أعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها لما أسمته ”الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

 

ملف الصحراء المغربية 

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة لحسم ملف الصحراء المغربية عبر الطرق الدبلوماسية، واستطاع تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ملك المغرب، اضفاء زخم كبير على هذا الملف من خلال ما تم تحقيقه من مكتسبات منذ سنة 2000، تتمثل في قطع أو تعليق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، لعلاقاتهم مع ما يسمى تنظيم البوليساريو الانفصالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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