غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:50 صباحاً - أعلنت جمهوىية غانا، في وثيقة رسمية وجهتها وزارة الخارجية والاندماج الاقليمي الغانية إلى وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

وفي هذا الصدد، قررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”، تضيف الوثيقة.

إضافة إلى ما سبق، أعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها لما أسمته ”الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

ملف الصحراء المغربية

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة لحسم ملف الصحراء المغربية عبر الطرق الدبلوماسية، واستطاع تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ملك المغرب، اضفاء زخم كبير على هذا الملف من خلال ما تم تحقيقه من مكتسبات منذ سنة 2000، تتمثل في قطع أو تعليق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، لعلاقاتهم مع ما يسمى تنظيم البوليساريو الانفصالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.