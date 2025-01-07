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دريد لحام يكشف عن عمل جديد يرى النور قريبًا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:40 صباحاً - كشف الفنان السوري دريد لحام، عن تفكيره في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني في الفترة القريبة المقبلة بعد سقوط النظام السابق وبدء حقبة جديدة في البلاد.

وقال لحام، في رده على سؤال عما يمكنه تقديمه لسوريا الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، ليجيب بالقول إنه يفكر بعمل مسرحي أو تلفزيوني سيرى النور قريبًا.

ولم يتحدث لحام عن تفاصيل أكثر حول العمل الجديد وما إذا كان في طور الإعداد له بالفعل، ولا سيما أنه ظهر متعبًا من الناحية الصحية، خلال مقابلة تلفزيونية.

وخلال اللقاء التلفزيوني، دافع لحام عن نفسه مجددًا ضد اتهامات التزامه الصمت أو موالاة نظام الأسد السابق، وعدم الانحياز للمعارضة منذ احتجاجات العام 2011 التي انضم لها فنانون سوريون بالفعل.

وأشار لحام إلى مسرحياته الثلاث الشهيرة، "كاسك يا وطن"، "غربة"، و"ضيعة تشرين"، وقال إنها تضمنت نقدًا صريحًا للسلطة.

كما أشار لوجود مسلسل تلفزيوني له، يحمل عنوان "وادي المسك"، ينتقد الفساد؛ لذلك تم منعه من العرض في.

وحثَّ لحام زملاءه الفنانين السوريين على تقديم أعمال تحكي عن مرحلة حكم النظام السابق، وسجن صيدنايا، ليعرف الجميع ما كان يجري في سوريا.

وقال لحام إنه لو رفع صوته في وجه النظام السابق، لاستخرجت عظامه من سجن صيدنايا الآن على حد قوله.

وأشار لمشهد من مسلسل "عودة غوار: الأصدقاء"، وقال إن الرقابة حذفت جزءًا من الحوار فيه؛ لأنه تضمن انتقادًا للحصان، بحجة أن باسل الأسد، نجل الرئيس السابق، حافظ الأسد، كان يحب الخيول.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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