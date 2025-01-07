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بعد تجاهلهم من قبل، محمد رمضان يصالح جمهوره بمسابقة جديدة بمليون جنيه: هسلمهم الفلوس بنفسي - أخبار كلمتك

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بعد تجاهلهم من قبل، محمد رمضان يصالح جمهوره بمسابقة جديدة بمليون جنيه: هسلمهم الفلوس بنفسي - أخبار كلمتك

بعد تجاهلهم من قبل، محمد رمضان يصالح جمهوره بمسابقة جديدة بمليون جنيه: هسلمهم الفلوس بنفسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:00 صباحاً - بعد انتقاد مسابقة الـ 5 ملايين جنيه، طرح الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة بمليون جنيه عن اسم أغنيته القادمة، مؤكدًا أنه سيسلم الفائز الجائزة بنفسه.

وقال "رمضان" عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: "سؤال المليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير.. أعلنت عنها من فترة قريبة ونزلت جزء منها.. اكتب اسم اغنيتي القادمة ؟! هختار ١٠ من اللي هيجاوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي، لكل واحد تعليق واحد".

 

انتقادات لمسابقات محمد رمضان 

وطرح محمد رمضان من قبل مسابقات بجائزة تتراوح بين 5 إلى 3 ملايين وكل مسابقة جائزتها مختلفة، وشارك عدد كبير في المسابقة حرصوا على التعليق على منشوره محاولين الوصول إلى الإجابة الصحيحة، لكن  لم يفوز أحد الامر الذي عرض محمد رمضان لانتقادات حادة من جمهوره مؤكدين أن مسابقته “فنكوش” وهدفها التفاعل على صفحته فقط.

 

حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه “أنا البلد” والذي طرحها الأسبوع الماضي على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية محمد رمضان الجديدة 

ووصلت مشاهدات أغنية محمد رمضان الجديدة “أنا البلد” إلى أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ومن ناحية أخري، أعلن الفنان محمد رمضان، أعماله الجديدة في عام 2025، مؤكدًا أن لديه مفاجآت كثيرة لجمهوره.

 

أعمال محمد رمضان في 2025 

وقال محمد رمضان من خلال مقطع فيديو له على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: “إن فيلمه الجديد أسد من المفترض طرحه في العام الجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في مهرجان كوتشيلا”.

 

وأضاف محمد رمضان بأنه يحضر مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 دون أن يكشف تفاصيلها، متابعا: “بأنه يستعد أيضا لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم 18 يناير”.


وطرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنا البلد”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

أغنية محمد رمضان الجديدة

وأغنية محمد رمضان الجديدة من كلمات؛ مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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