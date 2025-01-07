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بعد تحويلها.. «التعليم» تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ3 مدارس مصرية يابانية جديدة - أخبار كلمتك

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بعد تحويلها.. «التعليم» تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ3 مدارس مصرية يابانية جديدة - أخبار كلمتك

بعد تحويلها.. «التعليم» تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ3 مدارس مصرية يابانية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:36 صباحاً - التقديم في المدارس المصرية اليابانية.. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم للالتحاق بـ 3 مدارس جديدة ضمن المدارس المصرية اليابانية للدراسة في العام الدراسي المقبل 2025.

تحويل 3 مدارس إلى مدارس مصرية يابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تم فتح باب التقديم للالتحاق بثلاث مدارس جديدة عقب تحويل من مدارس مصر المتكاملة للغات EILS، لمدارس مصرية يابانية، والمدارس هي: «الزهراء والزيتون ودميرة طلخا بالمنصورة».

التقديم في المدارس المصرية اليابانية

عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظت الجمهورية، بعد ضمن الثلاث مدارس السالف ذكرهم، أصبح 58 مدرسة مصرية يابانية.

التوسع في المدارس المصرية اليابانية

وأضافت الوزارة، ان قرار تحويل الثلاث مدارس إلى مدارس مصرية يابانية، جاء في إطار تلبية الطلب على المدارس المصرية اليابانية، بعد نجاح التجربة والتوسع فيها.

مصير الطلاب الدراسون في المدارس المحولة

وتابعت الوزارة، أن الطلاب الذين يدرسون في المدارس التي سيتم تحويلها للمدارس المصرية اليابانية، لهم الحق في استكمال الدراسة وفق النظام المصري الياباني بنفس مصاريف المدارس اللفات.

التقديم في المدارس المصرية اليابانية

رابط التسجيل والتقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأكدت الوزارة أنه يمكن التقديم لهذه المدارس التي تم تحويلها لمدارس مصرية يابانية، من خلال رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية، من خلال الــضــغـــط هــنـــــــــــا.

ضوابط القبول في المدارس المصرية اليابانية

- يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا.

- التقديم في المدارس المصرية اليابانية لهذا العام مقتصر على رياض الأطفال المستوى الأول والثاني فقط بالمدارس.

- لا يتم النظر والقبول الطلبات بعد المواعيد المحددة.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها.

- قبول المستوى بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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