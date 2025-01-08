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مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام بيع نجوم الفريق لهذا السبب - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام بيع نجوم الفريق لهذا السبب - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام بيع نجوم الفريق لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قررت التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق الأول تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، بعد نتائجه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، فإن النادي سيستمع إلى العروض الجادة لأي لاعب من تشكيلة روبن أموريم، بما في ذلك كوبي ماينو، أليخاندرو غارناتشو، ورسموس هويلوند، بعدما كانوا غير قابلين للمساس سابقًا .

وأضافت التقارير: "لا يسعى المان يونايتد بنشاط للتخلص من هذا الثلاثي، ولكن هناك اعترافًا من سير جيم راتكليف، أحد ملاك النادي، بأن الفريق لم يكن جيدًا في بيع اللاعبين، ومع وجود قيود مالية بسبب قواعد الربحية والاستدامة، يجب أن تصبح عمليات البيع جزءًا أساسيًّا من إدارة الفريق بشكل صحي".

وتابعت الصحيفة الانجليزية: "هذا يعني أن أي عرض جاد لماينو، جارناتشو، أو هويلوند سيتم النظر فيه، إلى جانب العروض لأي لاعب آخر، بما في ذلك الصفقات التي تمت الصيف الماضي، مثل: ليني يورو، نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، مانويل أوغارتي، وجوشوا زيركزي".

وتحت قيادة إريك تن هاج، المدرب السابق للفريق، كان يعتبر كل من ماينو، جارناتشو، وهويلوند غير قابلين للبيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي يترقب موقف كوبي ماينون لاعب وسط يونايتد، وسط تكهنات باحتمال رحيله خلال يناير الحالي أو الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مفاوضات تجديد عقد ماينو مع يونايتد وصلت إلى طريق مسدود.

وكان ماينو جدد عقده مع يونايتد حتى 2027، لكن الفريق دخل في مفاوضات جديدة مع ممثلي اللاعب.

ويرغب ماينو، البالغ 19 عامًا، في الحصول على راتب جديد في ظل تألقه هذا الموسم حيث خاض 17 مباراة بجميع المسابقات.

كما يعمل يونايتد على التخلص من البرازيلي كاسيميرو وماركوس راشفورد.

ويحصل كاسيميرو على راتب أسبوعي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، بينما يبلغ راتب راشفورد 315 ألف جنيه إسترليني، مقابل 200 ألف جنيه إسترليني للبرازيلي أنتوني.

موقف مانشستر يونايتد في الدوري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 20 جولة من المسابقة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5، وخسر 9 لقاءات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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