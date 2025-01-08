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الأونروا: مستشفيات غزة أصبحت مصائد للموت والجوع يفتك بالأرواح - أخبار كلمتك

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الأونروا: مستشفيات غزة أصبحت مصائد للموت والجوع يفتك بالأرواح - أخبار كلمتك

الأونروا: مستشفيات غزة أصبحت مصائد للموت والجوع يفتك بالأرواح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء: إن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

 العائلات في غزة تتفكك

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "أكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

وطالبت الوكالة الأممية في منشور بـ “وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”.

 القصف المتواصل والاستهداف

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، في مسعى للقضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى  جزئيا فقط من أصل 36 في غزة، وتواجه نقصًا حادًّا في الإمدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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