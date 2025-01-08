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الرياضة - 11:36 - حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان في الحنجرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان في الحنجرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان في الحنجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:36 صباحاً - تصدر اسم الفنان لطفي لبيب تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء تفيد بوجود ورم في حنجرة لطفي لبيب، متكهنين بأنه سرطان

حقيقة إصابة لطفي لبيب بسرطان في الحنجرة

كشف محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب حقيقة إصابة لطفي لبيب بسرطان الحنجرة، قائلا: إن كل ما يدور حول الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب ليس حقيقياً، وأنه بالفعل قد أصيب بورم بالحنجرة، لكن هذا الورم صغير الحجم للغاية، ولا ينتمي للأورام السرطانية.

لطفي لبيب

وأكد أن الفحوصات الطبية أثبتت أن الورم الذي أصاب لطفي لبيب في الحنجرة مجرد التهابات على الأحبال الصوتية وليس ورمًا خبيثًا.

وتابع الديب أنه كان من المفترض أن يخضع الفنان لطفي لبيب لعملية جراحية لاستصال هذا الورم، إلا أن الفريق الطبي المعالج أكد أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن الجراحة، وأن يخضع لعلاج دوائي مكثف لمدة شهر، وسوف يتم القضاء على هذا المرض واستعادة صوته بشكل شبه طبيعي.

وأوضح الديب أن لبيب لم يفقد صوته بشكل كامل، وإنما يعاني من صعوبة في الحديث لوقت طويل، لذلك طلب منه الأطباء ضرورة الراحة التامة وعدم الحديث.

وأضاف: كما قرر لبيب اعتزال الفن نظراً لحالته الصحية بشكل عام وليس لأزمته الصحية الأخيرة، حيث إنه يعاني من توقف كامل لشقه الأيمن بجانب صعوبة السير والتنقل.

لطفي لبيب

اعتزال لطفي لبيب

الجدير بالذكر أن الفنان لطفي لبيب كان قد أعلن أنه اعتزل الفن بشكل رسمي ونهائي في وقت سابق، نظرا لحالته الصحية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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