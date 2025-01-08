بعد إيقافه مباراتين، موقف فينيسيوس من المشاركة في السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إيقاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد مباراتين في الدوري الإسباني بسبب طرده في مباراة النادي الملكي مع فالنسيا في الدوري والتي انتصر فيها فريقه بهدفين لهدف.



وتعرض النجم البرازيلي للطرد من اللقاء بعد صفعه لحارس مرمى فالنسيا المقدوني الشمالي ستول ديميتريفسكي.

موقف فينيسيوس من السوبر



وكان ريال مدريد قد قدم استئنافًا للاتحاد الإسباني الذي أوقف فينيسيوس مباراتين في الدوري مما يسمح له بالمشاركة في مباراة كأس السوبر الخميس المقبل أمام مايوركا بمباراة نصف النهائي.



يذكر أن ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة ويسعى بكل قوة للمحافظة على لقب كأس السوبر الإسبانية في البطولة التي تنطلق اليوم في السعودية.

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