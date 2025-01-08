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بعد قرار ديشامب، زين الدين زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا - أخبار كلمتك

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بعد قرار ديشامب، زين الدين زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا - أخبار كلمتك

بعد قرار ديشامب، زين الدين زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - أعلن ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، موعد رحيله عن تدريب منتخب الديوك.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة ليكيب الفرنسية فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد سيكون هو المدرب القادم للديوك الفرنسية.

وسيعلن الاتحاد الفرنسي تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًّا بشكل رسمي عقب رحيل ديشامب عن فرنسا عقب نهائيات كأس العالم 2026.

رحيل ديشامب

وقال ديشامب في حوار مع قناة "TF1" الفرنسية: "أنا هنا منذ 2012 وسأبقى حتى 2026 لخوض كأس العالم المقبلة، لكن هذا سيكون نهاية المطاف لأن الأمر يجب أن ينتهي".

وأضاف: "بالنسبة لي الأمر واضح، 2026 وكفى".

وأكد ديشامب أنه لم يفكر في تمديد فترة تدريبه لما بعد 2026، قائلًا: "لا يرغب أحد في إنهاء شيء جيد، لكن يجب أن تعرف متى تتوقف".

وتابع: "هناك حياة بعد هذا، لا أعرف ما هي، لكنها ستكون حياة جيدة بالتأكيد".

واختتم: "14 عامًا في الجهاز الفني لفرنسا فترة طويلة. الأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت لعدة سنوات".

ديشامب يقود فرنسا للتتويج بمونديال 2018

وقاد المدرب الفرنسي منتخب بلاده للتتويج بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا في 2021 بينما خسر نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب فرنسا مشواره في العام الجديد 2025 بمواجهة كرواتيا في دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا خلال شهر مارس المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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