مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - شارك الفنان تامر حسني، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس التحضير لأغنية «فعلا مبيتنسيش» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يعد أول ديو غنائي يجمعه بالنجم رامي صبري.

وظهر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» في الكواليس أثناء عمله على الديو الغنائي لأغنية «فعلا مبيتنسيش» رفقة الفنان رامي صبري، وعلق قائلا: «من كواليس تحضير أغنية فعلاً مبيتنسيش، لتامر حسني ورامي صبري يوم الإثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس، وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين».

تفاصيل التعاون الغنائي بين تامر حسني ورامي صبري

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

هل يعود تامر حسني لـ بسمة بوسيل

وفي وقت سابق، حسم تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الجدل بصدد عودته إلى طليقته الفنانة بسمة بوسيل، اليوم السبت، وذلك بعد تداول أنباء حول عودتهما بعد انفصالهما.

تامر حسني يحسم الجدل حول عودته لـبسمة بوسيل

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» يرد من خلاله على أنباء عودتهما، قائلا: «لو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا».