مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:16 مساءً - أثار الفنان لطفي لبيب قلق ومخاوف قطاع كبير من محبيه بشأن قرار اعتزاله الفن نهائيا، الأمر الذي تصدر من خلاله المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ قطاع كبير من الجمهور يتساءل عن أسباب اعتزاله الفن، وتطورات حالته الصحية.

وقال لبيب، خلال لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، اليوم السبت: «اعتزلت الفن بشكل رسمي».

تفاصيل اعتزال لطفي لبيب الفن

وأشار إلى أن حالته الصحية لم تعد تسمح بأن يقدم أعمالا فنية أخرى، مضيفا: «مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته».

وتابع: «الممثل هو المبدع الثاني والكاتب هو المبدع الأول، فأنا بكتب حاليا وده معوضني عن حاجات كتير وأقدر أبدع زي ما أنا عايز».

أخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب الفنية مشاركته في بطولة فيلم أنا وابن خالتي، مع الفنان بيومي فؤاد، الذي عُرض في بداية العام الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، ميمي جمال، سليمان عيد، هنادي مهنا وآخرين، من إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبد الوهاب.

آخر ظهور للفنان لطفي لبيب

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته بشهر أكتوبر الماضي، التي حملت اسم الفنانة نيللي.