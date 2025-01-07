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الرياضة - 12:06 - البابا تواضروس الثاني: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تزيد عيد الميلاد فرحة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - البابا تواضروس الثاني: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تزيد عيد الميلاد فرحة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - البابا تواضروس الثاني: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تزيد عيد الميلاد فرحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:06 مساءً - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهم في كاتدرائية عيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهنئته، تزيد عيد الميلاد المجيد فرحة، مشيرا إلى أن هذه المرة العاشرة التي يزور فيها الرئيس الكاتدرائية في مناسبة عيد الميلاد.

وأوضح البابا في لقاء مع قناة النيل للأخبار، خلال استقبال جموع المهنئين في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025 - أن حديث الرئيس السيسي أمس في الكاتدرائية، يدور عن أن مصر بخير، حيث إنه أكدها بشهود كثيرة، كما أنه طمأن كل المصريين، مؤكدا أن مصر بلد الخير والسلام والأمان رغم ما يحيطها من صراعات وعنف وحروب، لكن نشكر الله أن مصر في سلام.

واعتبر البابا تواضروس، تصريح الرئيس السيسي بأنه يكن محبة كبيرة له، بأنه كرم كبير من الرئيس وله كل الاعتزاز والتقدير والامتنان، كما أن الرئيس حبيب كل المصريين.

وأعرب البابا عن استيائه الشديد لما يحدث في قطاع غزة واستمرار الحرب إلى 15 شهرا، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي الذي لا يستجيب حتى لقرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن العالم اليوم لم يعد يعيش الحروب التقليدية، فهناك حرب الشائعات والأكاذيب وحرب المخدرات ومواد الإدمان لتدمير الشباب لأنه طاقة المجتمع، وهناك حرب التجويع كما يحدث في قطاع غزة.

كما أعرب عن سعادته بتصدير مصر لمحاصيل زراعية بـ 40 مليار جنيه، وهو إنجاز مهم خلال عام 2024، مشيرا إلى أن 2025 سيكون عام الرخاء والشبع على مصر، حيث إن مصر مبروك من الله وبلاد الخير.

ولفت البابا تواضروس إلى أن السلام والمحبة من أهم القيم السامية التي تدعو إليها الأديان، معربًا عن أمله في أن تنتهي الصراعات وأن يحمل العام الجديد الخير للجميع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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