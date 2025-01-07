ندوة تثقيفية عن "السلامة المهنية ومواجهة المخاطر البيولوجية" في "البترول " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:15 مساءً - شاركت وزارة العمل في ندوة تثقيفية بعنوان "أهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية في بيئة العمل "،وذلك بالتعاون مع وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع البترول، من أجل صحة العامل وسلامة أدوات ومكان العمل والإنتاج.

السلامة والصحة المهنية

وبحسب تصريحات المهندس خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، المشرف على المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الندوة التثقيفية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالتعاون مع الوزارات وشركاء العمل والتنمية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الأفراد والممتلكات، وقال: إن د. منى الدرديرى، باحث سلامة وصحة مهنية بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، استعرضت خلال محاضرة تلك "المخاطر البيولوجية وتعريفها "...

وجاء في بيان أن الندوة التثقيفية التي انعقدت في مقر النقابة العامة للعاملين بالبترول، وشارك وتحدث فيها المحاسب عباس صابر رئيس "النقابة العامة"، ود. تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمشرف على الأمن الصناعي، ومسعد جمعة المشرف على التدريب بالمؤسسة الثقافية العمالية، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية والعاملين بقطاع البترول، استهدفت رفع مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين، حيث أكد المحاسب عباس صابر، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول، ووزير العمل محمد جبران، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

وأضاف صابر، أن "النقابة" بصدد تنظيم مثل هذه الندوات خلال الفترة القادمة، لتحقيق أكبر قدر من التوعية للعاملين بقطاع البترول، مؤكدًا استمرار جهود النقابة العامة ولجانها مع جميع العاملين في شركات البترول بالمحافظات.

منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

وأكد د. تامر عايش، حرص واهتمام وزارة البترول، بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، نظرا لأهمية وأولوية سلامة العاملين في مواقع العمل البترولية المختلفة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وهذا هو الهدف من المشاركة في تنفيذ تلك الندوات التثقيفية التوعوية للسلامة داخل قطاع البترول، خلال الفترة الحالية والقادمة لتنفيذ خطة الوزارة للوصول صفر حوادث.

واستعرضت الدكتورة منى الدرديرى، المخاطر البيولوجية، وتعريفها، والمخاطر الناتجة عن ملامسة المواد البشرية أو الحيوانية أو النباتات في مكان العمل التي تضر بالصحة، وقالت:"يُعد العاملين في الزراعة ومهن الرعاية الصحية والمختبرات وإدارة النفايات، هم الأكثر عُرضة للمخاطر البيولوجية."

المخاطر البيولوجية



وأوضحت أن المخاطر البيولوجية تتمثل في: الفيروسات، والبكتريا، والحشرات اللاذعة، والحيوانات، والنباتات السامة، و سوائل الجسم، والعفن، والدم، النفايات الطبية، والتعرض لها قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، والتهاب الجهاز التنفسي، والتسمم الغذائي والحساسية، سواء عن طريق العطس أو السعال أو الاتصال الجسدي أو الحقن، أو عن طريق الماء والطعام والأواني،وقيام الحشرة بنقل العدوى من الشخص المصاب للشخص غير المصاب.

وتناولت الندوة الحديث عن كيفية الوقاية من المخاطر الصحية والتى تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير وهي: استخدام معدات الوقاية الشخصية وهي القفازات والأقنعة، عند التعامل مع مسببات المخاطر البيولوجية، وتدريب وإعلام العمال باحتياطات السلامة المناسبة للحد من التعرض لتلك المخاطر، وتعليم العمال كيفية التصرف عند مواجهة المخاطر البيولوجية، والتنظيف الدوري للمناطق التي يُحتمل أن تكون ملوثة...وخلال الندوة، جرى حوار ونقاش بين المشاركين، والإجابة على الاستفسارات فيما يتعلق بتعليمات السلامة المتبعة.

وأشاد الجميع بنتائج الندوة والمعلومات التي استفادوا منها والتي تجنبهم من تقليل المخاطر ووقوع حوادث أثناء العمل.

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