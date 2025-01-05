الرئيس السيسي يبعث برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكي في وفاة كارتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:51 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء إلى الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جيمي كارتر.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء.