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خسائر شركات الطيران من تأخر أو إلغاء رحلاتها - أخبار كلمتك

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خسائر شركات الطيران من تأخر أو إلغاء رحلاتها - أخبار كلمتك

خسائر شركات الطيران من تأخر أو إلغاء رحلاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 07:35 صباحاً - في بعض الأحيان نسمع عن تأخر الرحلات، أو إلغائها بالمطارات حيث يكون الإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية أو لعدم جدوى الرحلة اقتصاديا للشركة لقلة الركاب وعدم تغطية تكلفة التشغيل، في حين أن تأخير الرحلة قد يكون أيضا بسبب ظروف التشغيل للشركة وأعمال الصيانة.

حال تأخر الرحلة، فخسائر شركات الطيران تتمثل في ثلاث نقاط، أولها إذا تأخرت الرحلة عن ساعة تلتزم شركة الطيران بتقديم مشروب للمسافرين على متن الطائرة، وفي حال تأخر الرحلة عن 3 ساعات تلتزم الشركة بتقديم وجبة للمسافرين.

 

في حالة الإلغاء


هناك ثلاث حالات لإلغاء الرحلات، فإذا تم إبلاغ الراكب قبل الرحلة بـ7 أيام، يتم إعادة قيمة التذكرة فقط، وفي حالة إبلاغه في زمن أقل من 7 أيام، فيحق للراكب استرداد قيمة التذكرة أو أن تقوم الشركة الحجز على رحلة أخرى، وفي حالة إبلاغ الراكب أثناء تواجده بالمطار فيحق للراكب استرداد قيمة التذكرة كاملة، أو توفير رحلة بديلة على الشركة أو ناقل آخر.

 

 

 

خسائر شركات الطيران 

كما أنه في حال زيادة تأخر الرحلة عن 6 ساعات، تلتزم شركة الطيران بتوفير فندق ومواصلات من وإلى المطار للمسافرين لحين إقلاع الرحلة إلى جانب الحقوق السابقة، وكل ذلك يعتبر في عالم الطيران خسائر، حيث إن توفير فندق ووجبات لأكثر من 200 في المتوسط سيكلف خزينة شركة الطيران الكثير من الأموال.

الظروف الطبيعية

ومن حق الركاب الحصول على تعويضات مالية، إذا تسببت شركة الطيران بتأخير الرحلة أو تغييرها أو إلغائها، لكن هذا الأمر لا يطبق في حال كان ذلك لأمر خارج عن إرادة الشركة؛ كما في حال الإضراب مثلا أو لظروف الطقس أو لإغلاق المجال الجوي نتيجة لظاهرة طبيعية.

إعادة قيمة التذكرة

وفي الحالات الخارجة عن إرادة شركة الطيران، لا يتم تعويض الراكب لكن ما زالت الشركة ملزمة بمجموعة من الخطوات، كحق إرجاع قيمة التذكرة كاملة أو جزء منها، وتوفير طريقة مواصلات أخرى لمحطة الراكب الأخيرة أو إعادة حجز لرحلات بتاريخ آخر بحسب توفر المقاعد.

 

الحصول على تعويض

في حال كانت شركة الطيران هي المتسببة في تأخير أو تغيير أو إلغاء الرحلة، فإن من حق الركاب الحصول على تعويض، وقيمته تحدد بحسب مسافة الرحلة.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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