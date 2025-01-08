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الرياضة - 09:36 - حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:36 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، مشيرة إلى استقرار الأجواء، مع اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة المائية على كافة الطرق.

حالة الطقس الآن

كشفت الهيئة عن حالة الطقس الآن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع سماء صافية خلال فترات النهار، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ودافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم

وفقا لبيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس اليوم يسودها شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0.5 متر لـ 1.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر لـ 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 22 10
6 أكتوبر 21 10
بنها 21 11
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 10
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 21 11
الزقازيق 22 11
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 11
دمياط 20 13
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 10
العريش 21 09
رفح 20 07
رأس سدر 20 11
نخل 19 02
كاترين 14 01
الطور 22 11
طابا 21 07
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 21 11
العلمين 19 10
مطروح 19 10
السلوم 20 09
سيوة 20 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 25 12
سفاجا 25 14
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 17
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 23 17
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 21 08
أسيوط 22 07
سوهاج 22 08
قنا 24 09
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 07
أبو سمبل 24 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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